В Пулково построят новый командно-диспетчерский пункт

Власти Санкт-Петербурга одобрили предоставление земельного участка для строительства нового современного командно-диспетчерского пункта в аэропорту Пулково.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как сообщает 4 сентября пресс-служба Смольного, на территории воздушной гавани планируется возвести здание общей площадью более 2 тыс. кв. метров. Там будут размещены диспетчерские залы, помещения для обеспечения автоматизированного управления воздушным движением, а также для обеспечения взаимодействия между эксплуатационными службами.

После завершения строительства существующее старое здание командно-диспетчерского пункта в Пулково демонтируют.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в петербургском аэропорту появились бесплатные коляски для пассажиров с детьми. Также в начале августа в Пулково заработала новая схема подачи такси.

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