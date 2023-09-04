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В Пулково построят новый командно-диспетчерский пункт

Власти Санкт-Петербурга одобрили предоставление земельного участка для строительства нового современного командно-диспетчерского пункта в аэропорту Пулково.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как сообщает 4 сентября пресс-служба Смольного, на территории воздушной гавани планируется возвести здание общей площадью более 2 тыс. кв. метров. Там будут размещены диспетчерские залы, помещения для обеспечения автоматизированного управления воздушным движением, а также для обеспечения взаимодействия между эксплуатационными службами.

После завершения строительства существующее старое здание командно-диспетчерского пункта в Пулково демонтируют.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в петербургском аэропорту появились бесплатные коляски для пассажиров с детьми. Также в начале августа в Пулково заработала новая схема подачи такси.

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