В Пулково заработала новая схема подачи такси

Новая схема подачи такси, которая снизит время ожидания авто до 2 минут, заработала в петербургском аэропорту Пулково. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы".

Новая схема предполагает, что водители, сотрудничающие с «Яндекс Такси», смогут парковаться на специальной «накопительной» площадке — парковке P9 на 44 машиноместа, расположенной в 100 метрах от выхода из аэропорта. Это позволит пассажирам сократить время ожидание такси до 1-2 минут.

До конца 2023 года в схему включат возможность вызова такси линии "Эконом". На данный момент уехать с первой линии можно, заказав машину через приложение "Яндекс Go" только по тарифам "Комфорт+" или "Ультима" с любым способом оплаты.

«Ъ-СПб» писал, что в период с 24 по 30 июля услугами аэропорта Пулково воспользовались 525 тысяч пассажиров.

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