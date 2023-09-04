Правительство возобновит субсидирование компаний, строящих и ремонтирующих дороги

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими замами объявил, что правительство возобновит программу субсидирования компаний, занимающихся ремонтом и строительством дорог. По его словам, решение принято для ускорения строительства инфраструктурных объектов.

Такие компании смогут получать займы на опережающее выполнение заказов, в том числе и тех, которые выполняют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». «Причем ставка по льготному кредиту будет снижена до 3%. В ближайшие четыре года планируется направить на эти цели почти 700 млн руб.»,— уточнил господин Мишустин.

Власти надеются, что принятые меры помогут «обеспечить финансирование важных инфраструктурных проектов», чтобы в городах и поселениях появились современные транспортные сети. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что ремонт дорог в рамках упомянутого нацпроекта ведется почти во всех региона.

«До конца этого года по нормативу мы запланировали приведение 2,5 тыс. км дорог. Это 830 маршрутов к образовательным и досуговым детским учебным заведениям. На сегодняшний день из этого объемы выполнены работы уже полностью на 430 участках. Это почти 907 км. До конца года мы выполним весь запланированный объем и даже чуть больше», — заверил вице-премьер.

Как сообщал «Ъ», Госдума намерена объединить 136 тыс. км наиболее важных для экономики дорог федерального и регионального значения (9% всей дорожной сети) в «опорную сеть автодорог». Новации позволят закладывать бюджетные расходы на ремонт и содержание входящих в опорную сеть автотрасс по нормативам, которые сегодня действуют только для федеральных трасс.

Подробности — в материале «Ъ» «Автотрассы берут в сеть».

Лаура Кеффер