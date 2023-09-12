Деньги 12.09.2023, 00:01 Средняя цена перелетов по популярным у россиян зарубежным турнаправлениям* Выйти из полноэкранного режима Страна Доля направления в структуре продаж (%) Средняя цена билетов туда-обратно (тыс. руб.) Средняя продолжительность поездки (дней) Турция 5,19 35,34 11 Армения 2,4 25,22 8 Узбекистан 2,14 28,77 12 Казахстан 1,56 30,03 8 Азербайджан 1,53 30,1 10 Таиланд 1,5 65,01 16 ОАЭ 1,2 57,2 10 Израиль 0,91 56,12 13 Китай 0,77 57,93 10 Киргизия 0,74 24,6 12 Открыть в новом окне Источник: «Яндекс.Путешествия». *Осень 2023 года.