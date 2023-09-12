Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Средняя цена перелетов по популярным у россиян зарубежным турнаправлениям*

Страна Доля направления в структуре продаж (%) Средняя цена билетов туда-обратно (тыс. руб.) Средняя продолжительность поездки (дней)
Турция 5,19 35,34 11
Армения 2,4 25,22 8
Узбекистан 2,14 28,77 12
Казахстан 1,56 30,03 8
Азербайджан 1,53 30,1 10
Таиланд 1,5 65,01 16
ОАЭ 1,2 57,2 10
Израиль 0,91 56,12 13
Китай 0,77 57,93 10
Киргизия 0,74 24,6 12

Источник: «Яндекс.Путешествия».

*Осень 2023 года.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...