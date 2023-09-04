На соцгазификацию Свердловской области выделили дополнительные 275 млн рублей

Компания «Газпром газификация» направила Свердловской области около 275 млн руб. на соцгазификацию. На эти средства будут подводиться трубы до земельных участков в газифицированных населенных пунктах. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, строительство газораспределительных сетей будет продолжаться в Березовском, Заречном, Среднеуральске, Верхней Пышме и их сельских территориях, в Рефтинском, Белоярском районе, поселках Малышева и Изумруд.

По данным правительства, в первом полугодии 2023 года свердловские власти выдали более 147 млн руб. на газификацию 1,3 тыс. домов. Также 73 многодетные семьи воспользовались областным семейным капиталом на газификацию жилья. На эти цели было направлено более 7,2 млн руб.

По поручению президента РФ Владимира Путина в регионах реализуется социальная программа догазификации. Она предполагает, что подведение газа до границ земельного участка в населенных пунктах происходит без привлечения средств граждан.

Напомним, в свердловском поселке Шаля построят терминал сжиженного природного газа. Объем инвестиций составит 670,8 млн руб. На компенсацию затрат при переводе домов с печного отопления на газовое жителям Нижнего Тагила выделили 200 млн руб.

Полина Хабарова

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