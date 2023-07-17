Жителям Нижнего Тагила выделили из свердловского бюджета 200 млн рублей для перевода домов на газовое отопление

На компенсацию затрат при переводе домов с печного отопления на газовое жителям Нижнего Тагила выделили 200 млн руб. из бюджета Свердловской области, сообщил департамент информационной политики региона.
Нижний Тагил
Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ
«Благодаря решению губернатора Евгения Куйвашева средства могут быть направлены на закупку и установку газовых котлов и плит, датчиков газа, систем отопления и радиаторов, а также другого оборудования, необходимого для газификации частных жилых домов в муниципалитете»,— уточнил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Перевод домов с печного отопления на газовое осуществляется в рамках федеральной программы «Чистый воздух» национального проекта «Экология», который направлен на снижение выбросов опасных загрязняющих веществ и улучшением экологической обстановки в стране.
Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина в регионах реализуется социальная программа догазификации. Она предполагает, что подведение газа до границ земельного участка в населенных пунктах происходит без привлечения средств граждан. Строительством занимаются газораспределительные организации. Ранее Николай Смирнов рассказал, что потенциально программа может охватить в регионе 77 тыс. домовладений. Из них 67 тыс. будут газифицированы до конца 2024 года.