Жителям Нижнего Тагила выделили из свердловского бюджета 200 млн рублей для перевода домов на газовое отопление

На компенсацию затрат при переводе домов с печного отопления на газовое жителям Нижнего Тагила выделили 200 млн руб. из бюджета Свердловской области, сообщил департамент информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижний Тагил

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Нижний Тагил

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

«Благодаря решению губернатора Евгения Куйвашева средства могут быть направлены на закупку и установку газовых котлов и плит, датчиков газа, систем отопления и радиаторов, а также другого оборудования, необходимого для газификации частных жилых домов в муниципалитете»,— уточнил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Перевод домов с печного отопления на газовое осуществляется в рамках федеральной программы «Чистый воздух» национального проекта «Экология», который направлен на снижение выбросов опасных загрязняющих веществ и улучшением экологической обстановки в стране.

Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина в регионах реализуется социальная программа догазификации. Она предполагает, что подведение газа до границ земельного участка в населенных пунктах происходит без привлечения средств граждан. Строительством занимаются газораспределительные организации. Ранее Николай Смирнов рассказал, что потенциально программа может охватить в регионе 77 тыс. домовладений. Из них 67 тыс. будут газифицированы до конца 2024 года.

Софья Злобина

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