В свердловском поселке Шаля за 670 млн рублей построят терминал сжиженного газа

По поручению губернатора Евгения Куйвашева в свердловском поселке Шаля построят терминал сжиженного природного газа. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, объем инвестиций составит 670,8 млн руб. Терминал будет расположен на улице Орджоникидзе, 67.

По данным правительства, строительство уже началось, работы планируют завершить в 2026 году. Терминал обеспечит газом более 6,5 тыс. человек. По словам Евгения Куйвашева, помимо строительства пункта регазификации газа необходимо сделать сеть, которая будет распределять газ по жилым домам и объектам соцкультбыта.

«Реализация инвестиционного проекта позволит перевести теплоснабжение вышеуказанных потребителей с неэффективного вида отопления на экологичный вид топлива, что послужит толчком для снижения выбросов и улучшения экологической обстановки в населённом пункте»,— отметил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. В этом году будет проведена планировка участка, появятся ограждения территории, подъездные пути, будут вырыты котлованы и смонтированы фундаменты.

По поручению президента РФ Владимира Путина в регионах реализуется социальная программа догазификации. Она предполагает, что подведение газа до границ земельного участка в населенных пунктах происходит без привлечения средств граждан.

Напомним, на компенсацию затрат при переводе домов с печного отопления на газовое жителям Нижнего Тагила выделили 200 млн руб.

Полина Хабарова

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