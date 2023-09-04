Представитель Центризбиркома будет работать в Хакасии в дни голосования

Сотрудник аппарата Центризбиркома прибыл в Республику Хакасия. Он будет наблюдать за завершением избирательной кампании, ходом голосования и подведением итогов выборов, сообщили «Ъ-Сибирь» в региональной избирательной комиссии.

Напомним, 8-10 сентября состоятся выборы главы Хакасии, верховного совета (ВС) республики, а также городского совета Абакана. 30 августа Центризбирком сообщал о намерении направить в Хакасию «тройку» с участием представителей самой ЦИК и правоохранительных органов для проверки информации о якобы готовящихся фальсификациях на выборах. О возможности таких фальсификаций главу комиссии Эллу Памфилову предупредил сенатор от исполнительной власти Хакасии Валерий Усатюк.

Как сообщал «Ъ-Сибирь» выдвинутый «Единой Россией» (ЕР) кандидат на пост главы Хакасии депутат Госдумы РФ Сергей Сокол снял свою кандидатуру из-за болезни. При этом он остался во главе партсписка ЕР на выборах в ВС.

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Валерий Лавский