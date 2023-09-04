Федеральные власти снова субсидируют неработающие аэропорты Черноземья

Правительство РФ выделило 2,6 млрд руб. на поддержку простаивающих аэропортов центра и юга России. Распоряжение об этом уже подписано.

Средства будут дополнительно направлены из резервного фонда правительства на частичную компенсацию операционных расходов из-за продления ограничения полетов. Конкретные суммы по аэропортам не расписаны.

После начала специальной военной операции России на Украине гражданские полеты были ограничены в 11 городах. Среди них — Белгород, Воронеж, Курск и Липецк. Также не работают аэропорты в Анапе, Брянске, Геленджике, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

В мае 2023 года на эти же цели правительство уже выделяло из резервного фонда около 2,5 млрд руб. В июле аэропорты Черноземья получили почти 244 млн. Федеральные средства также выделялись в 2022 году.

О единственном работающем в макрорегионе тамбовском аэропорте читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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