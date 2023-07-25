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Черноземные аэропорты получат 244 млн рублей субсидии от правительства РФ за вынужденный простой

Росавиация завершила отбор получателей субсидии на частичное возмещение расходов аэропортам юга и центральной части России за период с декабря 2022 года по март 2023 года, в который действовал режим временного ограничения полетов. Воронежский аэропорт получит 155,7 млн руб., белгородский — 86,4 млн руб., курский — 2,1 млн руб. Липецкий аэропорт, в котором режим ограничения полетов также действует, не участвовал в отборе в связи с реорганизацией, сообщили в Росавиации.

В целом по результатам отбора объявлено десять победителей (Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста), в совокупности им будет перечислено 2,49 млрд руб. Средства получатели смогут потратить на компенсацию расходов по обычным видам деятельности и процентов по кредитным договорам. В Росавиации отметили, что сумма, указанная в заявках, превышала размер выделенных средств, поэтому при их распределении применили понижающий коэффициент 0,89.

В 2022 году на те же цели было направлено примерно 7 млрд руб. Средства получили в том числе и четыре черноземных аэропорта: белгородский — 39,09 млн руб., воронежский — 50,83 млн руб., курский — 2,81 млн руб., липецкий — 8,15 млн руб. Единственным действующим аэропортом макрорегиона остается тамбовский.

Мария Старикова

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