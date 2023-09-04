В Анапе закрыли детский лагерь, в котором турист приставал к девочкам

В Анапе запретили деятельность ООО «Агентство Кредо» по оказанию услуг детского отдыха и оздоровления в лагере «Счастливое детство», в котором ранее приезжий приставал к девочкам. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK ДОЛ «Счастливое детство» г. Анапа Фото: VK ДОЛ «Счастливое детство» г. Анапа

Соответствующий документ поступил на исполнение в Анапский отдел краевого управления ФССП.

«Прокуратура во время проверки установила, что ООО "Агентство Кредо" эксплуатировало лагерь с многочисленными нарушениями законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии, трудового и противопожарного законодательства, требования антитеррористической защищенности»,— говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства передали постановление в рамках исполнительного производства директору организации, управляющей лагерем, однако на следующий день проверка показала, что лагерь продолжает работать. Компанию и директора за данные действия оштрафовали на 30 тыс. и 10 тыс. руб. соответственно.

Деятельность лагеря к настоящему времени прекращена, детей перевели в другое оздоровительное учреждение.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агенство Кредо» было зарегистрировано в 2022 году в Туапсинском районе. Деятельность турагентств является для предприятия основной. Организация принадлежит Наталье Янчук. По итогам 2022 года выручка предприятия составила 1,5 млн руб., убытки — 7,6 млн руб.

Ранее о закрытии «Счастливого детства» сообщила прокуратура края. Проверка деятельности организации, выявившая многочисленные нарушения, была проведена после скандального инцидента с приезжим из Воронежской области. Мужчина проник на территорию лагеря и совершил действия сексуального характера в отношении двух девочек. На крики детей прибежали вожатые. Мужчина сумел скрыться, однако позднее его задержали.

Анастасия Донскова

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