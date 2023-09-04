Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МВД: по факту стрельбы в ветерана СВО в Батайске возбуждено уголовное дело

Следственный отдел ОМВД России по городу Батайску возбудил уголовное дело по ст. 213 УК (хулиганство) из-за стрельбы из травматического оружия 3 сентября, в результате которой был ранен человек. Ранее СМИ сообщали, что стреляли в бойца частной военной компании «Вагнер», который принимал участие в военной операции на Украине. Позднее губернатор Ростовской области Вячеслав Голубев подтвердил, что инцидент в Батайске связан с участником СВО.

«3 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в городе Батайске в результате конфликта неизвестный произвел выстрелы в своего оппонента из травматического оружия и скрылся с места происшествия. Следственным отделом ОМВД России по городу Батайску по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ»,— говорится в сообщении МВД.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и личность стрелявшего для дальнейшего задержания.

Конфликт произошел ночью 3 сентября в парке имени Ленина возле кафе «Клевер». По данным ГУ МВД по Ростовской области, неизвестный выстрелил в мужчину 12 раз, а после скрылся с места происшествия. По данным СМИ, одной из причин нападения стало участие мужчины в военной операции на Украине.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...