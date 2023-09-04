МВД: по факту стрельбы в ветерана СВО в Батайске возбуждено уголовное дело

Следственный отдел ОМВД России по городу Батайску возбудил уголовное дело по ст. 213 УК (хулиганство) из-за стрельбы из травматического оружия 3 сентября, в результате которой был ранен человек. Ранее СМИ сообщали, что стреляли в бойца частной военной компании «Вагнер», который принимал участие в военной операции на Украине. Позднее губернатор Ростовской области Вячеслав Голубев подтвердил, что инцидент в Батайске связан с участником СВО.

«3 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в городе Батайске в результате конфликта неизвестный произвел выстрелы в своего оппонента из травматического оружия и скрылся с места происшествия. Следственным отделом ОМВД России по городу Батайску по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ»,— говорится в сообщении МВД.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и личность стрелявшего для дальнейшего задержания.

Конфликт произошел ночью 3 сентября в парке имени Ленина возле кафе «Клевер». По данным ГУ МВД по Ростовской области, неизвестный выстрелил в мужчину 12 раз, а после скрылся с места происшествия. По данным СМИ, одной из причин нападения стало участие мужчины в военной операции на Украине.

Милена Костерева