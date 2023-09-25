Сегодня исполняется 75 лет основателю АФК «Система» Владимиру Евтушенкову

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Евтушенков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет президент фестиваля «Золотая маска», народный артист РФ Игорь Костолевский:

— Занятие бизнесом сродни режиссуре — требует глубокого погружения в материал, креативности, умения разбираться в людях и распределять роли так, чтобы получить уникальный продукт. А еще это требует интуиции, которой у Вас, Владимир Петрович, безусловно, не отнять, как и других вышеперечисленных качеств. В любом большом деле, каковых на Вашем пути было множество, важны эмпатия, совпадение ценностей и взглядов, без которых невозможно ни одно успешное предприятие. Я рад, что у нас сложился творческий союз, благодаря которому множество жителей нашей страны могут увидеть лучшие театральные постановки в своих городах!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»