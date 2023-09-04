Над Курской областью снова сбиты украинские беспилотники

Около 1:00 ночи 4 августа дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в воздухе над территорией Курской области и над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Других подробностей атаки в ведомстве не привели.

Также около 8:00 глав Рыльского района Курской области Андрей Лисман сообщил об обнаружении БПЛА рядом с селом Козино. Беспилотник посажен антидроновым ружьем. «Обошлось без пострадавших и повреждений. Спасибо нашим воинам», — написал господин Лисман.

Идет ли речь в сообщениях Минобороны и чиновника об одном и том же беспилотнике или это разные БПЛА, не уточняется.

Губернатор Роман Старовойт около 21:00 рассказывал об атаке беспилотника в Курчатове. По его данным, в результате загорелось нежилое здание, пожар был оперативно потушен.

О массовой украинской атаке беспилотниками читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Глубоко дронут».

Александр Прытков

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