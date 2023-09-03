При атаке украинского беспилотника загорелось здание в Курчатове

Вечером 3 сентября пожарным пришлось ликвидировать возгорание нежилого здания в Курчатове. Огонь возник после атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, возгорание уже ликвидировано. «Пострадавших нет, на месте работают силовые структуры», - написал в соцсетях губернатор.

Утром первого сентября он уже сообщал об атаке на город атомщиков украинского беспилотника. Он попал также по нежилому зданию, незначительно повредив его фасад.

Сегодня глава региона также сообщал о двух БПЛА, которых заметили в районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского района. Оба беспилотника посадили антидроновыми ружьями.

Владимир Зоркий