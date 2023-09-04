Корабль SpaceX с уральским космонавтом вернулся на Землю

Космический корабль Crew Dragon-6 компании SpaceX, одним из членов экипажа которого был космонавт из Серова (Свердловская область) Андрей Федяев, вернулся на Землю. NASA сообщает, что он приводнился в Атлантике у берегов Флориды.

Напомним, Crew Dragon был запущен к Международной космической станции (МКС) 2 марта. В состав экипажа, помимо Анрдея Федяева, также вошли американцы Стивен Боуэн и Вуди Хобург, гражданин ОАЭ Султан Аль-Нейади. Накануне, 3 сентября, корабль покинул МКС. Экипаж отправят в космический центр NASA в Хьюстоне.

Напомним, почти год на МКС находится космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев. Изначально он вместе с Дмитрем Петелиным и Франциско Рубио должен был вернуться на Землю 28 марта, однако из-за поломки корабля «Союз МС-22», вылет задерживается на полгода.

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