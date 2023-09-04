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Коммерсантъ FM
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Байден разочарован возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20

Президент США Джо Байден выразил разочарование из-за того, что председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, не посетит саммит G20. Мероприятие пройдет в сентябре в Нью-Дели.

«Я разочарован, но я собираюсь увидеться с ним (с лидером Китая.— "Ъ")»,— сказал господин Байден (цитата по AFP).

Господа Байден и Си в последний раз встречались в кулуарах саммита G20 на Бали в ноябре 2022 года. О том, что председатель КНР, скорее всего, не поедет на саммит G20, на прошлой неделе сообщили источники Reuters. Россию на мероприятии представит глава МИДа Сергей Лавров.

Лаура Кеффер

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