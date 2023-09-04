Третий круг US Open

Мужчины. Карлос Алькарас (Испания, 1)—Дэниел Эванс (Великобритания, 26) 6:2, 6:3, 4:6, 6:3. Маттео Арналдьи (Италия)—Кэмерон Норри (Великобритания, 16) 6:3, 6:4, 6:3. Александр Зверев (Германия, 12)—Григор Димитров (Болгария, 19) 6:7 (2:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:1. Янник Синнер (Италия, 6)—Станислас Вавринка (Швейцария) 6:3, 2:6, 6:4, 6:2. Даниил Медведев (Россия, 3)—Себастьян Баэс (Аргентина) 6:2, 6:2, 7:6 (8:6). Алекс Де Минор (Австралия, 13)—Николас Харри (Чили, 23) 6:1, 6:3, 6:2. Андрей Рублев (Россия, 8)—Артур Риндеркнех (Франция) 3:6, 6:3, 6:1, 7:5. Джек Дрейпер (Великобритания)—Майкл Ммо (США) 6:4, 6:2, 3:6, 6:3.
Женщины. Маркета Вондроушова (Чехия, 9)—Екатерина Александрова (Россия, 22) 6:2, 6:1. Мэдисон Кис (США, 17)—Людмила Самсонова (Россия, 14) 5:7, 6:2, 6:2. Джессика Пегула (США, 3)—Элина Свитолина (Украина, 26) 6:4, 4:6, 6:2. Унс Джабир (Тунис, 5)—Мария Боузкова (Чехия, 31) 5:7, 7:6 (7:5), 6:3. Чжэн Циньвэнь (Китай, 23)—Лучия Бронцетти (Италия) 6:3, 4:6, 6:4. Дарья Касаткина (Россия, 13)—Грент Миннен (Бельгия) 6:3, 6:4. Арина Соболенко (Белоруссия, 2)—Клара Бюрель (Франция) 6:1, 6:1. Пейтон Стернс (США)—Кэти Бултер (Великобритания) 6:4, 6:3.