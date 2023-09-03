Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Седьмой тур

«Урал»—«Ахмат» 0:1

Конате, 44 (пен.)

«Пари Нижний Новгород»—«Рубин» 2:1

Калинский, 16 (пен.); Севикян, 28 — Гоцук, 50 (автогол)

«Крылья Советов»—«Факел» 3:0

Костанца, 28 (пен.); Рахманович, 66; Шитов, 70

«Краснодар»—«Спартак» 2:0

Крдоба, 40; Сперцян, 84 (пен.)

«Оренбург»—«Сочи» 3:0

Мансилья, 56 (пен.); Оухов, 58; Куэро, 90+6 (пен.)

«Локомотив»—«Балтика» 3:2

Дзюба, 9; Антон Миранчук, 17; Баринов, 3 — Гузина, 51; Пряхин, 65

ЦСКА—«Зенит» 1:1

Заболотный, 4 — Дуглас Сантос, 88

«Ростов»—«Динамо» 1:2

Грулёв, 90 (автогол) — Макаров, 10; Нгамалё, 42. Удаление: Тугарев («Ростов»), 34 (2 ж. к.)

Турнирная таблица

ВНПМО
1. «Краснодар»52011:217
2. «Зенит»42115:614
3. «Крылья Советов»42117:914
4. «Динамо»42115:1214
5. «Урал»4128:813
6. «Локомотив»33113:1112
7. ЦСКА32214:1011
8. «Ахмат»31310:810
9. «Спартак»31312:1210
10. «Нижний Новгород»3135:610
11. «Ростов»2148:147
12. «Сочи»2058:116
13. «Рубин»1339:156
14. «Оренбург»1247:135
15. «Факел»1155:134
16. «Балтика»1066:133

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...