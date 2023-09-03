Седьмой тур

«Урал»—«Ахмат» 0:1
Конате, 44 (пен.)
«Пари Нижний Новгород»—«Рубин» 2:1
Калинский, 16 (пен.); Севикян, 28 — Гоцук, 50 (автогол)
«Крылья Советов»—«Факел» 3:0
Костанца, 28 (пен.); Рахманович, 66; Шитов, 70
«Краснодар»—«Спартак» 2:0
Крдоба, 40; Сперцян, 84 (пен.)
«Оренбург»—«Сочи» 3:0
Мансилья, 56 (пен.); Оухов, 58; Куэро, 90+6 (пен.)
«Локомотив»—«Балтика» 3:2
Дзюба, 9; Антон Миранчук, 17; Баринов, 3 — Гузина, 51; Пряхин, 65
ЦСКА—«Зенит» 1:1
Заболотный, 4 — Дуглас Сантос, 88
«Ростов»—«Динамо» 1:2
Грулёв, 90 (автогол) — Макаров, 10; Нгамалё, 42. Удаление: Тугарев («Ростов»), 34 (2 ж. к.)
Турнирная таблица