Седьмой тур

В Н П М О 1. «Краснодар» 5 2 0 11:2 17 2. «Зенит» 4 2 1 15:6 14 3. «Крылья Советов» 4 2 1 17:9 14 4. «Динамо» 4 2 1 15:12 14 5. «Урал» 4 1 2 8:8 13 6. «Локомотив» 3 3 1 13:11 12 7. ЦСКА 3 2 2 14:10 11 8. «Ахмат» 3 1 3 10:8 10 9. «Спартак» 3 1 3 12:12 10 10. «Нижний Новгород» 3 1 3 5:6 10 11. «Ростов» 2 1 4 8:14 7 12. «Сочи» 2 0 5 8:11 6 13. «Рубин» 1 3 3 9:15 6 14. «Оренбург» 1 2 4 7:13 5 15. «Факел» 1 1 5 5:13 4 16. «Балтика» 1 0 6 6:13 3