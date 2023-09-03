Пушилин сообщил о «стабильно напряженной» обстановке на Артемовском направлении

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что обстановка на Артемовском (Бахмутском) направлении является «стабильно напряженной», в целом ряде населенных пунктов продолжаются тяжелые бои.

Наиболее напряженной он назвал ситуацию на рубеже Клещеевка-Андреевка. «Что касается военной ситуации, то она на Артемовском направлении стабильно напряженная. Самый горячий участок — на рубеже Клещеевка-Андреевка: регулярные атаки противника, в ответ — наши контратаки и, по-возможности, улучшение позиций нашими ребятами»,— сообщил господин Пушилин в своем официальном Telegram-канале.

По его словам, данные об оперативной обстановке на линии фронта он получил в ходе поездки к бойцам, которые непосредственно выполняют боевые задачи на Артемовском направлении.

Накануне, 2 сентября, министерство обороны Украины в своей сводке сообщило об отражении ряда атак Вооруженных сил России на Артемовском (Бахмутском) направлении в районе Курдюмовки. Других подробностей о боевых действиях на этом направлении украинской военное ведомство в своем сообщении не приводит. В Минобороны России в свою очередь заявили об отражении четырех атак Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Клещеевка, Артемовск, Дубово-Василевка и Зализнянское на территории ДНР.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов