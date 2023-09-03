«Динамо» обыграло «Ростов» в матче РПЛ

Московское «Динамо» обыграло «Ростов» со счетом 2:1 в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

В составе «Динамо» голы забили Денис Макаров (10-я минута), Муми Нгамалё (42-я). На 90-й минуте Вячеслав Грулев забил мяч в свои ворота. Футболист «Ростова» Роман Тугарев был удален на 34-й минуте за вторую желтую карточку.

«Динамо» набрало 14 очков и заняло четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов», набравший семь баллов, расположился на 11-й строчке. В следующем туре 15 сентября «Динамо» сыграет с «Нижним Новгородом», а 16 сентября «Ростов» встретится с «Балтикой».