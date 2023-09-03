В офисе президента Нигерии допустили присоединение к G20

Нигерия рассматривает возможность подачи заявки на вступление в G20 после завершения консультаций о рисках. Президент Нигерии Бола Тинубу посетит саммит объединения по приглашению индийского правительства, сообщает Reuters со ссылкой на заявление его пресс-секретаря Аджури Нгелале.

«Хотя членство Нигерии в G20 желательно, правительство приступило к широкомасштабным консультациям с целью определения преимуществ и рисков членства»,— сказал господин Нгелале.

Ранее пресс-секретарь президента пояснял, что участие в саммите G20 позволит Боле Тинубу привлечь иностранные инвестиции в Нигерию и мобилизовать мировой капитал с целью развития инфраструктуры.

Саммит G20 пройдет в Индии 9–10 сентября. Президент России Владимир Путин мероприятие не посетит. Вместо него Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лусине Баласян