Главные анонсы 4–10 сентября

4 сентября, понедельник
В Сочи запланирована встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начнется чемпионат мира по тяжелой атлетике.
5 сентября, вторник
В Госдуме откроется осенняя сессия.
В Москве начнется V форум социальных инноваций регионов.
В Джакарте (Индонезия) пройдет 43-й саммит АСЕАН.
6 сентября, среда
В России начнется дополнительный период проведения ЕГЭ.
В Лондоне (Великобритания) откроется ежегодный симпозиум Всемирной ядерной ассоциации.
В Москве на Троекуровском кладбище установят памятник певцу Юрию Шатунову.
7 сентября, четверг
В Казани откроется первый российско-китайский бизнес-форум «Ростки».
В Самарканде (Узбекистан) регионы стран Шанхайской организации сотрудничества проведут неделю делового партнерства.
В Бостоне (США), как ожидается, вынесут приговор признанному виновным в кибермошенничестве россиянину Владиславу Клюшину.
8 сентября, пятница
В Приморском крае введут временные ограничения на использование воздушного пространства в связи с подготовкой к Восточному экономическому форуму (ВЭФ).
Как ожидается, жители префектур Фукусима, Мияги и Ибараки, которые находятся на тихоокеанском побережье Японии, подадут иск к властям с требованием остановить сброс в океан очищенной воды с АЭС «Фукусима-1».
В Санкт-Петербурге состоится ХIV международный театральный фестиваль «Александринский».
9 сентября, суббота
В Индии начнется саммит G20.
В Москве отметят День города.
10 сентября, воскресенье
В России в единый день голосования пройдут выборные кампании различного уровня.
Во Владивостоке стартует VIII Восточный экономический форум.