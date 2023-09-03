Главные анонсы 4–10 сентября

4 сентября, понедельник

В Сочи запланирована встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начнется чемпионат мира по тяжелой атлетике.

5 сентября, вторник

В Госдуме откроется осенняя сессия.

В Москве начнется V форум социальных инноваций регионов.

В Джакарте (Индонезия) пройдет 43-й саммит АСЕАН.

6 сентября, среда

В России начнется дополнительный период проведения ЕГЭ.

В Лондоне (Великобритания) откроется ежегодный симпозиум Всемирной ядерной ассоциации.

В Москве на Троекуровском кладбище установят памятник певцу Юрию Шатунову.

7 сентября, четверг

В Казани откроется первый российско-китайский бизнес-форум «Ростки».

В Самарканде (Узбекистан) регионы стран Шанхайской организации сотрудничества проведут неделю делового партнерства.

В Бостоне (США), как ожидается, вынесут приговор признанному виновным в кибермошенничестве россиянину Владиславу Клюшину.

8 сентября, пятница

В Приморском крае введут временные ограничения на использование воздушного пространства в связи с подготовкой к Восточному экономическому форуму (ВЭФ).

Как ожидается, жители префектур Фукусима, Мияги и Ибараки, которые находятся на тихоокеанском побережье Японии, подадут иск к властям с требованием остановить сброс в океан очищенной воды с АЭС «Фукусима-1».

В Санкт-Петербурге состоится ХIV международный театральный фестиваль «Александринский».

9 сентября, суббота

В Индии начнется саммит G20.

В Москве отметят День города.

10 сентября, воскресенье

В России в единый день голосования пройдут выборные кампании различного уровня.

Во Владивостоке стартует VIII Восточный экономический форум.