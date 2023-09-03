Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные анонсы 4–10 сентября

Важнейшие события предстоящей недели

4 сентября, понедельник

В Сочи запланирована встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начнется чемпионат мира по тяжелой атлетике.

5 сентября, вторник

В Госдуме откроется осенняя сессия.

В Москве начнется V форум социальных инноваций регионов.

В Джакарте (Индонезия) пройдет 43-й саммит АСЕАН.

6 сентября, среда

В России начнется дополнительный период проведения ЕГЭ.

В Лондоне (Великобритания) откроется ежегодный симпозиум Всемирной ядерной ассоциации.

В Москве на Троекуровском кладбище установят памятник певцу Юрию Шатунову.

7 сентября, четверг

В Казани откроется первый российско-китайский бизнес-форум «Ростки».

В Самарканде (Узбекистан) регионы стран Шанхайской организации сотрудничества проведут неделю делового партнерства.

В Бостоне (США), как ожидается, вынесут приговор признанному виновным в кибермошенничестве россиянину Владиславу Клюшину.

8 сентября, пятница

В Приморском крае введут временные ограничения на использование воздушного пространства в связи с подготовкой к Восточному экономическому форуму (ВЭФ).

Как ожидается, жители префектур Фукусима, Мияги и Ибараки, которые находятся на тихоокеанском побережье Японии, подадут иск к властям с требованием остановить сброс в океан очищенной воды с АЭС «Фукусима-1».

В Санкт-Петербурге состоится ХIV международный театральный фестиваль «Александринский».

9 сентября, суббота

В Индии начнется саммит G20.

В Москве отметят День города.

10 сентября, воскресенье

В России в единый день голосования пройдут выборные кампании различного уровня.

Во Владивостоке стартует VIII Восточный экономический форум.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...