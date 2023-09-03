В материалах дела Игорь Коломойский проходит как лишенный гражданства Украины

Бизнесмен Игорь Коломойский в материалах уголовного дела о мошенничестве и легализации денег указан как гражданин Израиля и Кипра, лишенный гражданства Украины. Материалы дела опубликовал советник офиса президента Украины Сергей Лещенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Коломойский

Фото: Vladyslav Musiienko, Reuters Игорь Коломойский

Фото: Vladyslav Musiienko, Reuters

«Страна.ua» приводит видеофрагмент с заседания Шевченковского суда Киева, который 2 сентября выносил решение об аресте Игоря Коломойского. Во время заседания судья называет бизнесмена гражданином Украины.

Игорь Коломойский — бывший губернатор Днепропетровской области Украины. Гражданство Израиля он получил в 1995 году. Информацию о получении гражданства Кипра он подтвердил в 2017 году.

В июле 2022 года «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность лишения гражданства несколько влиятельных лиц страны, включая Игоря Коломойского. Тогда же Forbes.ua сообщал, что украинский паспорт бизнесмена в реестре Госмиграционной службы указан как «недействительный». Указы о лишении украинского гражданства носят секретный характер. Власти объясняют эту меру защитой личной данных.

2 сентября Игорь Коломойский был арестован до 31 октября с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен ($13,7 млн). Следствие считает, что с 2013 по 2020 год Игорь Коломойский мошенническим путем завладел более 570 млн гривен, а затем вывел их из страны через подконтрольные ему банки. Сам он вину отрицает.

Лусине Баласян