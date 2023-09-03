Путин примет участие в едином дне голосования

Президент России Владимир Путин в конце следующей недели примет участие в едином дне голосования, сообщил журналист Павел Зарубил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Формат голосования президента пока не известен. Во время последних выборных кампания Путин, как правило, голосовал онлайн»,— рассказал Павел Зарубин.

По его словам, также в планах Владимира Путина на ближайшую неделю — переговоры в Сочи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, поездки в один из регионов России (какой именно, не уточняется), а также участие в заседании оргкомитета «Победа».

Выборы губернаторов, местных парламентов и довыборы депутатов Госдумы пройдут в России 8–10 сентября (единый день голосования назначен на 10 сентября). ЦИК сообщал, что запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В Москве с 8 по 10 сентября состоятся выборы мэра города.

Подробнее о предстоящем едином дне голосования — в инфографике «Ъ».

Александр Кислов