На подлете к Белгороду сбит беспилотник

В Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны. Был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к Белгороду. Пострадавших нет. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Минобороны России также сообщило о срабатывании систем ПВО над Белгородской областью. По заявлению ведомства, украинский дрон сбили около 12:30 мск. Тип БПЛА не уточняется.

Ранее сегодня, 3 сентября, господин Гладков сообщал об обстреле поселка Уразово Валуйского городского округа со стороны Украины. Пострадавших нет. Четыре частных жилых дома получили повреждения.

Что происходит на 557-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».