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Коммерсантъ FM
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Белгородский поселок Уразово попал под обстрел ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что утром 3 сентября поселок Уразово Валуйского городского округа попал под обстрел вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Пострадавших нет. Повреждения различной степени получили 4 частных домовладения и один легковой автомобиль»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

2 сентября по Уразово было выпущено семь снарядов из реактивной системы залпового огня «Град», сообщал господин Гладков. В результате погиб молодой мужчина, еще два человека получили ранения.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

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