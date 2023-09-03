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Коммерсантъ FM
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Скейтбордеры взяли охватом

В Москве прошел Grand Skate Tour

В столице завершился крупный международный турнир по скейтбордингу (в 2021 году дисциплина дебютировала на Играх в Токио в качестве олимпийской) Grand Skate Tour. Соревнования, проводившиеся уже в третий раз, привлекли участников из 41 страны. Отметим, что в последнее время столь широким международным представительством турниры, проводимые в России, похвастаться не могли. В соревнованиях, завершившихся поздно вечером в субботу, у мужчин первенствовал аргентинец Матиас Дель Ольо, у женщин — Жасмин Альварес из Колумбии. Впрочем, и россияне не остались без наград. В женских соревнованиях Александра Тимонина и Татьяна Стырова стали второй и третьей, в мужских бронзу завоевал Эвон Мартинес.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

На протяжении почти всей прошлой недели в Москве в Парке Горького проходил крупный международный турнир по скейтбордингу Grand Skate Tour (GST). Соревнования проводятся уже в третий раз (впервые они прошли в 2019 году) и стабильно наращивают масштаб. Неудивительно, если учитывать, что интерес к скейтбордингу, являющемуся олимпийским видом спорта (дебют скейтбордистов на Играх состоялся в 2021 году в Токио), растет. Скажем, в этом году участие в соревнованиях приняли более тысячи скейтеров из 41 страны мира, среди которых не только азиатские государства или страны глобального Юга (Бразилия, Аргентина Египет, Индия, Ирак, Иран, ЮАР и т. д), но и, например, США, Финляндия, Болгария, Израиль. Для сравнения: турнир 2022 года собрал участников из 25 стран.

В мужские и женские финалы вышли скейтеры из пяти стран (Аргентина, Болгария, Бразилия, Колумбия, Россия).

Среди мужчин сильнейшим оказался финалист чемпионата мира — 2022 аргентинец Матиас Дель Ольо. Второе место занял Мартин Атанасов из Болгарии; третье место досталось россиянину Эвону Мартинесу. Вообще-то, у Мартинеса гражданство США, но он происходит из смешанной русско-американской семьи и выразил желание выступать за Россию. «Он сам изъявил желание выступать за Россию, связался с нами, мы изучили его опыт и пригласили»,— отмечал президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

У женщин первое место заняла Жасмин Альварес из Колумбии. Серебро и бронза достались россиянкам Александре Тимониной и Татьяне Стыровой.

Отметим, что помимо собственно спортивных мероприятий в рамках Grand Skate Tour, проводившегося при поддержке департамента культуры города Москвы (а начался турнир еще 27 августа) прошла серия лекций и семинаров зарубежных гостей в образовательном центре, а также мастер-классов. Помимо вышеперечисленного состоялся форум в рамках III Международного форума-фестиваля новых олимпийских видов спорта и позитивных молодежных субкультур, были организованы уличные сессии по скейтбордингу. «Глядя на масштаб GST и его программу, можно утверждать, что скейтбординг действительно объединяет людей со всего мира. Это ведь во многом социокультурное явление, а не просто сугубо спортивное»,— сказал Илья Вдовин

Арнольд Кабанов

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