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Коммерсантъ FM
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Власти Одессы сообщили о повреждении инфраструктуры порта из-за ночной атаки

В результате атаки с дронов в ночь на сегодня, 3 сентября, в Одессе была повреждена инфраструктура местного порта. Два человека получили ранения, они госпитализированы. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

Господин Кипер не уточнил степень повреждения инфраструктуры. По его словам, системы ПВО за ночь сбили 22 дрона.

Порт Одессы был одним из трех портов, из которого выходили суда с зерном в рамках зерновой сделки между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Срок действия соглашения истек 18 июля. Россия не продлила соглашение. Последнее судно в рамках сделки вышло из порта Одессы 16 июля. Россия объявила все следующие в украинские порты суда потенциальными военными целями. Украина сделала аналогичное заявление.

10 августа военно-морские силы Украины объявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморск, Одесса и Южный. Первые четыре судна вышли из Одессы 16 и 26 августа, 1 сентября.

Военная операция на Украине

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