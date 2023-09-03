Криштиану Роналду забил 850-й гол

Португальский футболист Криштиану Роналду преодолел отметку в 850 забитых мячей за карьеру. Он забил гол в матче за саудовский клуб «Аль-Насра» против «Аль-Хазма», который завершился со счетом 5:1.

38-летний Роналду рекордсмен по забитым мячам за карьеру. На втором месте находится 36-летний аргентинец Лионель Месси (818), который сейчас выступает за американский «Интер Майами».

Роналду забил 450 мячей за мадридский «Реал», 145 — за английский «Манчестер Юнайтед», 101 — за туринский «Ювентус», 26 — за саудовский «Аль-Наср», 5 — за лиссабонский «Спортинг», а также 123 гола — за сборную Португалии. Пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, трижды чемпион Англии, дважды чемпион Испании, дважды чемпион Италии, чемпион Европы и Лиги наций.

Леонид Уварчев