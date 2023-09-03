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ТАСС: подключение Россельхозбанка к SWIFT не рассматривается в рамках зерновой сделки

ТАСС: подключение Россельхозбанка к SWIFT не рассматривается

Подключение Россельхозбанка к международной системе расчетов SWIFT не планируется в рамках зерновой сделки, сообщили дипломатические источники ТАСС в ООН. По данным турецкого госагентства «Анадолу», такую меру среди прочего предложил ООН.

По информации ТАСС, изучаются другие возможные механизмы с участием банка. «Ранее уже предлагалось осуществлять расчеты через систему SWIFT с дочерней компанией Россельхозбанка, но не с самим банком. Речь идет о развитии этих идей»,— сказал собеседник российского госагентства. Он отметил, что ООН и Турция не могут подключить Россельхозбанк к SWIFT, для этого потребуется решение Евросоюза и США.

По информации «Анадолу», кроме переподключения к SWIFT ООН предложила разморозить активы ряда российских компаний. МИД РФ отмечал, что такие предложения уже были заложены в прежний вариант черноморской зерновой инициативы, но они не были выполнены. Москва вышла из соглашения, обвинив другие стороны в отказе исполнять часть сделки, связанную с РФ.

О дискуссиях вокруг зерновой сделки — в материале «Ъ» «МИДы на урожай».

Леонид Уварчев

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