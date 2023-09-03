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Коммерсантъ FM
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КНДР провела учения с имитацией тактической ядерной атаки

КНДР 2 сентября провела учения по запуску ракет с имитацией тактической ядерной атаки «в целях предостережения врагов от практического ядерного кризиса», сообщило государственное Центральное телеграфное агентство Кореи. Были запущены две стратегические крылатые ракеты большой дальности с боеголовками, имитировавшими ядерные.

Пхеньян объяснил учения ответом на тренировки Сеула и Вашингтона. Северокорейские военные отдали приказ об учениях для демонстрации «воли к действию и способности к сдерживанию попыток врагов к агрессивной войне».

Ракеты были запущены в сторону Желтого моря. Южная Корея накануне, 2 сентября, зафиксировала запуск нескольких крылатых ракет. Они, как пишет ЦТАК, пролетели 1,5 тыс. км и взорвались на определенной 150-метровой высоте, тем самым «точно выполнив задание по нанесению ядерного удара».

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Готовься к ядерной зиме летом».

Леонид Уварчев

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