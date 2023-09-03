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Коммерсантъ FM
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Сирил Ган победил Сергея Спивака на турнире UFC

Французский боец смешанных единоборств (ММА) Сирил Ган победил Сергея Спивака из Молдавии в главном бою UFC Fight Night 226 в Париже. Бой в тяжелом весе завершился во втором раунде техническим нокаутом. Как передает «РИА Новости», Спивак выходил на бой под песню «Широка река» Надежды Кадышевой.

У 33-летнего Гана теперь 12 побед и 2 поражения. Он бывший временный чемпион UFC в тяжелом весе. На счету 28-летнего Спивака 16 побед и 4 поражений.

В другом бою бывшая чемпионка UFC в минимальном весе Роуз Намаюнас (США) проиграла Манон Фьоро (Франция). Судьи вынесли решение единогласно.

Леонид Уварчев

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