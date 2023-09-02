«Спартаку» далеко до «Краснодара»

В седьмом туре чемпионата России по футболу «Краснодар» на своем поле победил «Спартак» со счетом 2:0. Теперь у кубанцев 17 очков, и они по-прежнему лидируют в премьер-лиге. На второе место с 14 баллами поднялись «Крылья Советов», которые обыграли «Факел» — 3:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр матча «Краснодар»—«Спартак»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Кадр матча «Краснодар»—«Спартак»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Матч «Краснодар»—«Спартак» был из той самой категории «за шесть очков», а для красно-белых так даже за семь. Ведь они отставали от лидера премьер-лиги на четыре балла, которые в случае поражения превращались как раз в семь. Между тем команда Гильермо Абаскаля не выигрывала на протяжении трех туров подряд, взяв в них лишь одно очко. И хотя ее прорвало в Кубке России, где она недавно разгромила «Динамо» 4:1, это еще ни о чем не говорило. В кубковых встречах пока нет такой ответственности за результат, как в чемпионате, а под давлением «Спартак» играл гораздо хуже, чем без него, и не справился с первыми же серьезными испытаниями на стартовом отрезке первенства, уступив «Уралу» и «Зениту».

Матч с «Краснодаром» был для красно-белых очередной проверкой на зрелость и готовность решать большие задачи в премьер-лиге. Да, по ходу нынешнего сезона они уже побеждали в Краснодаре, но опять же это произошло в рамках Кубка России, а в чемпионате кубанцы демонстрировали сбалансированный и очень надежный футбол, не потерпев ни одного поражения и пропустив всего два мяча.

Правда, непосредственно перед матчем со «Спартаком» «Краснодар» потерял лидерство. На первое место после победы над «Факелом» взлетели «Крылья Советов». Самарцы открыли счет с пенальти, который заработал и реализовал Фернандо Костанца, а в итоге одержали крупную победу 3:0 благодаря голам Амара Рахмановича и Владислава Шитова. Тем самым у них стало 14 очков, а краснодарцев они опередили по дополнительным показателям. При этом «Урал», проиграв дома «Ахмату» 0:1, так и остался с 13 баллами.

Учитывая важность матча в Краснодаре, команды начали его довольно осторожно. Минут десять точно ушли на разведку, а потом первую трещину дала многострадальная спартаковская оборона.

Защитник гостей Даниил Денисов совершил техническую помарку в штрафной площади и невольно подыграл краснодарской «десятке» Эдуарду Сперцяну, которому немного не хватило точности при ударе. Впрочем, затем снова наступило определенное затишье.

У красно-белых впереди вообще была практически абсолютная тишина. Тео Бонгонда справа и Квинси Промес слева редко оказывались на мяче, а выдвинутого на острие Александра Соболева плотно опекал новичок «Краснодара» Витор Тормена. Такое впечатление, что наставник хозяев Владимир Ивич специально выпустил высоченного бразильца под мощного нападающего «Спартака». К тому же гости слишком часто забирались в офсайд. Только в районе 35-й минуты Промесу удалось обострить игру у чужих ворот, а Соболеву пробить в створ и хоть чуть-чуть размять вратаря Матвея Сафонова.

Можно было предположить, что весьма сухой по голевым моментам первый тайм закончится нулевой ничьей. Но тут опять что-то треснуло в защитных порядках «Спартака», стройность которых нарушил простой вброс мяча из аута на Джона Кордобу. Колумбийский «бык» в одиночку смял Алексиса Дуарте с Денисовым и Георгием Джикией в придачу. Грамотно поставил корпус, развернулся и ударил низом в мертвую зону для голкипера Александра Селихова.

Москвичи тоже могли забить до перерыва, когда Промес внутри штрафной удобно выкатил мяч Роману Зобнину, но Сафонов отвел угрозу и еще блокировал пытавшегося сыграть на добивании Михаила Игнатова. Вместе с тем подопечные Абаскаля могли и пропустить после «привоза» Денисова, который привел к выходу Никиты Кривцова один на один с Селиховым. Краснодарец даже обвел вратаря, но Наиль Умяров успел в отчаянном подкате спасти команду.

Во втором тайме «Спартак» наконец-то пошел в атаку, а Соболев отклеился от Тормены и попал в перекладину ударом с лета после подачи Бонгонды. Однако он нарывался и на контратаки, в одной из которых Кордоба вылетел на ворота, и только отменная реакция Селихова не позволила форварду оформить дубль. Хотя Сафонов уже заметно чаще вступал в игру и даже допустил ошибку, выронив мяч, но гости не воспользовались этим. А так краснодарская оборона, меньше всех пропускающая в премьер-лиге, явных голевых шансов им не предоставляла. Хозяева достаточно уверенно действовали по счету, и скользким на фоне их дисциплинированной, организованной, системной защиты он не выглядел.

А последние надежды «Спартака» на положительный исход развеял все тот же Денисов, который привез пенальти, отдав нерасчетливый пас Селихову.

Александр Кокшаров перехватил мяч и заставил голкипера нарушить правила. Сперцян не так давно уже промахивался с 11-метровой отметки, но в этот раз он не дрогнул. «Краснодар» победил 2:0 и с 17 очками вернулся на первое место. Тогда как красно-белые, продлившие свою безвыигрышную серию до четырех матчей, застряли в середине турнирной таблицы с десятью баллами, и сейчас язык не повернется назвать их претендентами на медали, а тем более на чемпионство.

Александр Ильин