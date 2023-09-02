Умер бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон

Бывший постоянный представитель США при ООН и экс-глава американского Минэнерго Билл Ричардсон умер в возрасте 75 лет. Он умер во сне в своем доме в городе Чатем, сообщил вице-президент Центра глобального взаимодействия Ричардсона Микки Бергман, передает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Билл Ричардсон

Фото: Gus Ruelas/File Photo, Reuters Билл Ричардсон

Фото: Gus Ruelas/File Photo, Reuters

Билл Ричардсон и основанный им центр, в частности, занимались переговорами с Россией по обмену заключенными и их возвращению. В январе 2023 года при его участии Россия передала США ветерана американского военно-морского флота Тейлора Дадли, который находился под стражей в РФ около года.

Также при его участии с российской стороной проходили переговоры о возвращении в США баскетболистки Бритни Грайнер, бывших морских пехотинцев США Тревора Рида и Пола Уилана.

С 1982 по 1996 год Билл Ричардсон был членом Палаты представителей США от Демократической партии. Должности посла США в ООН и министра энергетики он занимал при 42-м президенте США Билле Клинтоне. С 2003 по 2011 год был губернатором Нью-Мексико.

Лусине Баласян