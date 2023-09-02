Гладков посетил семью погибшего от обстрела жителя белгородского поселка Уразово

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил поселок Уразово Валуйского городского округа, житель которого погиб 2 сентября в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины. Губернатор встретился с семьей погибшего и выразил соболезнования.

«Молодой парень в свой выходной пришел к другу в гости. Вышел за пиццей. В этот момент и начался обстрел из РСЗО. К большому горю, полученные травмы были несовместимы с жизнью. Всю необходимую помощь семье окажем»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале.

Женщина, которая принесла пиццу к дому, получила «множественные непроникающие осколочные ранения головы, грудной клетки, верхних и нижних конечностей». Ее госпитализировали. Друг погибшего находился в доме в момент обстрела, у него «множественные непроникающие осколочные ранения мягких тканей головы и грудной клетки».

В результате сегодняшнего обстрела повреждены 4 автомобиля, 29 частных домовладений, выбиты окна, снесены хозпостройки. Аварийные бригады восстановили электро- и газоснабжение поселка.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян