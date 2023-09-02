Экс-главу «Мемориала» в Перми Латыпова объявили в розыск

Бывший глава «Пермского Мемориала» (входил в структуру «Мемориала», внесен в реестр иностранных агентов, ликвидирован по решению Верховного суда РФ) Роберт Латыпов (иностранный агент) объявлен в розыск, следует из данных базы розыска МВД. По какому делу — не уточнется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Первым внимание на карточку розыска Роберта Латыпова обратило внимание издание ProPerm. Господин Латыпов сообщил изданию, что не знает, по какой статье возбуждено дело. По его словам, он узнал о розыске от журналистов.

Как отмечает издание, Роберт Латыпов — фигурант дела о вывозе архива «Пермского Мемориала», которое возбудили по статье о покушении на контрабанду культурных ценностей (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ). Второй фигурант дела — глава Пермского центра исторической памяти Александр Чернышов. Сейчас господин Чернышев находится в СИЗО.

По версии следствия, Роберт Латыпов и Александр Чернышов пытались вывезти документы из архива «Пермского Мемориала» в Германию. Господин Чернышов признал вину. Господин Латыпов настаивает, что документы не имеют культурной ценности.

Летом 2022 года Роберт Латыпов уехал из России, сейчас он живет в Германии. В июне текущего года Минюст внес господина Латыпова в реестр иноагентов.

Подробнее — в материале «Ъ» «ФСБ оценила архив "Мемориала"».