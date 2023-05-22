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Коммерсантъ FM
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Суд арестовал пермского правозащитника по делу о покушении на вывоз культурных ценностей

Ленинский райсуд Перми удовлетворил ходатайство следователя УФСБ по Пермскому краю об избрании меры пресечения в отношении бывшего председателя местной организации «Центр исторической памяти» правозащитника Александра Чернышова.

Александр Чернышов обвиняется в покушении на вывоз объектов культурного наследия, которыми следствие считает часть архива местного отделения «Мемориала» (организация внесена в реестр иностранных агентов, ликвидирована по решению Верховного суда РФ).

В ходатайстве следователь указал, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей, а также воспрепятствовать расследованию дела, поскольку не все соучастники преступления установлены. Адвокат Александра Чернышова сообщил, что его доверитель признал вину, и предложил отправить его под домашний арест. В итоге суд решил удовлетворить ходатайство следствия, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 июля.

Еще одним фигурантом дела является экс-руководитель местного отделения «Мемориала» Роберт Латыпов, он сейчас находится за пределами страны.

Подробнее о деле в отношении пермских правозащитников — в материале «Ъ» «В архиве "Мемориала" нашли культурную ценность».

Дмитрий Астахов, Пермь

Чем занимался «Мемориал»

Чем занимался «Мемориал»

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