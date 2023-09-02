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Глава Удмуртии дал задачи будущему мэру города и поблагодарил экс-мэра за работу

Глава Удмуртии Александр Бречалов поблагодарил бывшего градоначальника Ижевска Олега Бекмеметьева за проделанную работу, а также сказал, что будущему мэру необходимо обратить внимание на содержание улиц и тротуаров, сферу ЖКХ и кооперацию с Завьяловским районом. Об этом господин Бречалов рассказал 1 сентября в прямом эфире на телеканале «Моя Удмуртия».

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Хотел бы поблагодарить Олега Николаевича Бекмеметьева за то, что он сделал за четыре предыдущих года. Мы дождемся результатов следствия и, я надеюсь, это будет открыто и понятно для нас. Сделано в городе много, но еще больше работы предстоит. Надо приводить в порядок улицы, тротуары, фасады. К сожалению, по содержанию города не все успевают. Да, мы лучше стали убирать снег, это факт, но город все равно какой-то неопрятный. Также есть проблема по ЖКХ. И, конечно же, экономика. У города огромные возможности, но в кооперации с Завьяловским районом будет еще больше. Новому главе тоже нужно обратить на это внимание»,— прокомментировал Александр Бречалов.

Напомним, на пост градоначальника города два кандидата: и.о. заместителя главы администрации Ижевска Дмитрий Чистяков и председатель общественной палаты города Александр Бадица. 5 сентября они представят свои программы развития города на сессии гордумы, а депутаты тайным голосованием выберут нового мэра.

Экс-мэр Олег Бекмеметьев в настоящий момент находится под домашним арестом. Он задержан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления).

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