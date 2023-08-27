В финал прошли чиновник и общественник

И.о. заместителя главы администрации Ижевска Дмитрий Чистяков и председатель общественной палаты города Александр Бадица прошли в финал конкурсного отбора кандидатов на пост главы столицы Удмуртии. 5 сентября они представят свои программы развития города на сессии гордумы, а депутаты тайным голосованием выберут нового градоначальника. Эксперты отмечают, что результаты были ожидаемы, при этом для большей открытости и понятности итогов стоило организовать трансляцию выступлений кандидатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидаты на пост главы Ижевска Александр Бадица и Дмитрий Чистяков

Фото: Марина Орехова Кандидаты на пост главы Ижевска Александр Бадица и Дмитрий Чистяков

Фото: Марина Орехова

24 августа прошел конкурс на пост главы Ижевска. В администрации города в закрытом режиме конкурсная комиссия в течение около восьми часов заслушивала программы 19 кандидатов. В комиссию вошли 12 человек: шесть депутатов гордумы, включая председателя Фарита Губаева, шесть представителей от главы Удмуртии, в частности и.о. руководителя администрации главы и правительства Александр Журавлев.

Трансляции выступлений кандидатов не было, однако 22 и 23 августа холдинг Centre digital & media организовал общественные дебаты участников конкурса. Их трансляция шла в группах во «ВКонтакте» «Ъ-Удмуртия» и портала Izhlife. Из 19 кандидатов в дебатах приняли участие 10, остальные либо не смогли, либо отказались, с некоторыми не смогли связаться организаторы. Дмитрий Чистяков не смог поучаствовать в дебатах.

Итоги конкурса объявил Александр Журавлев. В финал вышли Дмитрий Чистяков и Александр Бадица, набравшие соответственно 568 и 490 баллов. Третье место занял предприниматель Артем Селезнев (359 баллов), известный по общественной деятельности в сообществе жителей микрорайона «Берша Сити», на четвертом оказалась сопредседатель регионального отделения «Деловой России» Юлия Камашева (311 баллов).

Распределение кандидатов по баллам Дмитрий Чистяков — 568 Александр Бадица — 490 Артем Селезнев — 359 Юлия Камашева — 311 Кирилл Смирнов — 290 Елена Беляева — 285 Айдар Шайбаков — 251 Александр Новожилов-Лю — 239 Лариса Трефилова — 220 Владимир Ульянов — 217 Валерий Швецов — 212 Сергей Романов — 203 Сергей Андреев — 181 Анатолий Мешков — 180 Сергей Шишкин — 165 Артем Астраханцев — 116 Олег Овчинников — 115 Руслан Алексеев — 108 Рустам Зайнуллин — 86

Господин Журавлев, комментируя итоги, отметил, что кандидаты в своих программах указывали многие актуальные проблемы и пути их решения, но были и фантастические предложения, реализация которых невозможна. «Поздравляю с выходом в финал Александра Бадицу и Дмитрия Чистякова, но и среди остальных кандидатов есть определенно яркие личности, которые в ближайшее время попадут в кадровый резерв»,— добавил и.о. руководителя администрации главы и правительства Удмуртии.

«Я благодарю комиссию за такую высокую оценку моей программы. Она называется "Ижевск — город каждого из нас",— прокомментировал Дмитрий Чистяков.— Основная ее задача сделать город максимально комфортным для жизни, чтобы сюда приезжали люди, не только чтобы работать, но чтобы они хотели остаться в нашем городе».

Александр Бадица сказал, что выход в финал для него «это лестно, почетно», но не является неожиданностью, «потому что иначе зачем было ввязываться в эту историю, имея такой опыт общественной работы». «В моей концепции не только мои мысли и идеи, но проекты, которые реализуются общественной палатой, общественными объединениями. Задумка в том, чтобы вынести эти идеи и предложения на такой высокий уровень»,— рассказал кандидат.

Оба претендента отметили, что к сессии гордумы планируют дополнить свои программы с учетом вопросов членов конкурсной комиссии. Сессия пройдет 5 сентября. По ее итогам депутаты тайным голосованием выберут нового мэра города.

Досье финалистов Дмитрию Чистякову 51 год. Он родился в Ижевске. Окончил Академию права «ТИСБИ» по специальности «Юриспруденция» и РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление». До 2003 года работал в Удмуртском республиканском управлении инкассации, затем на руководящих должностях в федеральных банках. В 2015 году был избран депутатом гордумы Ижевска, а в 2017-м стал заместителем главы администрации по социальной политике. Александру Бадице 47 лет. С 2016 года он является главным редактором журнала «Деловая репутация», до этого работал в различных СМИ Удмуртии. Председателем общественной палаты Ижевска он был избран в декабре 2021 года, в предыдущем составе был заместителем председателя.

Политтехнолог, управляющий партнер коммуникационной группы «Первый советник» Константин Труфанов отмечает, что результаты конкурса были ожидаемы, потому что именно эти два кандидата были наиболее интересными и подготовленными. «Насколько я знаю по отзывам присутствовавших, Дмитрий Чистяков в своем выступлении перед комиссией использовал опыт работы в администрации, у него было много цифр, программа была лучше структурирована. У Александра Бадицы был упор на стратегию развития. Оба кандидата не витали в облаках и были достаточно подгружены информацией о бюджете и экономике. Подавляющее большинство участников конкурса использовали в выступлениях личные фантазии, которые мало чем подкреплены»,— указал эксперт.

По его мнению, большинством голосов депутаты скорее всего выберут именно Дмитрия Чистякова, потому что он уже работает в администрации.

При этом господин Труфанов считает ошибкой закрытость работы конкурсной комиссии. Он вспоминает, что в 2018 году с выступлений кандидатов велась прямая трансляция, и жители могли получить представления о людях, претендующих на пост мэра.

«Понятно, что выбирать главу города будут депутаты гордумы и нет всеобщего голосования, но открытая трансляция, публикация хотя бы записи выступлений двух финалистов, их программ добавит конкурсу легитимности, граждане поймут, почему именно эти люди получили больше всего баллов. Иначе получится так, что появится новый глава города, а его особо и не знают. По сути, единственной возможностью для горожан увидеть кандидатов и узнать, что они предлагают, были общественные дебаты, устроенные Centre digital & media»,— добавил эксперт.

Михаил Красильников