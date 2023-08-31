Брянский губернатор сообщил о пятом сбитом за день БПЛА

Силами ПВО сбит беспилотник самолетного типа над Брянским районом, сообщил в Telegram губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, никто не пострадал, разрушений также нет.

Ранее сегодня, 31 августа, утром господин Богомаз сообщал, что над Брянском были сбиты три БПЛА самолетного типа. По данным Минобороны, около 12:00 мск был уничтожен еще один беспилотник. В обоих случаях раненных не было.

30 августа об атаках беспилотников сообщили власти сразу нескольких российских регионов. Взрывы произошли в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской, Рязанской, Тульской и Орловской областях. Во Пскове был атакован аэропорт, были повреждены четыре военно-транспортных Ил-76.

Подробности — в материале «Ъ» «Дроны атаковали самолеты, заводы и туалеты».

Лаура Кеффер