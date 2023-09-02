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Коммерсантъ FM
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Участник штурма Капитолия из Proud Boys приговорен к 18 годам тюрьмы

Суд в США приговорил одного из лидеров ультраправой группировки Proud Boys Итана Нордина к 18 годам тюремного заключения. Это одно из самых суровых наказаний по делу о штурме Капитолия. Еще один член Proud Boys Доминик Пеццола был приговорен к 10 годам — выходя из зала суда, он крикнул: «Трамп победил».

Прокуратура требовала приговорить Нордина к 27 годам тюрьмы, Пеццолу — к 20 годам. Адвокаты предлагал лишить Нордина свободы на срок от 15 до 21 месяца, Пеццолу — на пять лет. Как отмечает Reuters, срок в 18 лет тюрьмы ранее также получил основатель ультраправой организации Oath Keepers Стюарт Родс.

Суд присяжных в Вашингтоне (округ Колумбия) в мае признал виновными четырех участников праворадикальной группировки Proud Boys в преступном сговоре с целью организации мятежа, а также по ряду других пунктов в связи с их участием в штурме Капитолия 6 января 2021 года. В конце августа суд приговорил одного из лидеров Proud Boys Джозефа Биггса к 17 годам тюремного заключения.

Леонид Уварчев

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