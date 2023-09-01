Вице-премьер Чернышенко провел фиджитал-урок в «Иннополисе»

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко провел сегодня, 1 сентября, фиджитал-урок в рамках просветительского марафона «Поделись своим знанием». Мероприятие прошло в лицее «Иннополис» (Республика Татарстан). Наблюдали за его выступлением школьники и студенты. Господин Чернышенко рассказал им о фиджитал-спорте, его влиянии на гармоничное развитие личности за счет сочетания классического спорта и киберспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Чернышенко

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Дмитрий Чернышенко

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Заместитель председателя правительства Российской Федерации считает, что сегодня очень важно сочетать баланс цифры и «физики». «Принцип "фиджитал" как раз помогает в этом. Это не просто спортивные состязания, а новая философия жизни и личностного развития. Будущее за инновационным спортом. По данным исследований, только в России 65% населения играют в видеоигры, фиджитал-спорт ассоциируется с занятием для молодого поколения, а большинство тех россиян, кто слышал о фиджитал-спорте, считают его настоящим видом спорта»,— отметил Дмитрий Чернышенко.

С 23 февраля по 3 марта 2024 года в Казани пройдет международный мультиспортивный турнир «Игры будущего». Его участники будут состязаться в 16 дисциплинах, которые совмещают в себе концепцию «фиджитал» (physical+digital) и объединяют классический спорт и киберспорт.

Александр Петров