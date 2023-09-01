В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. В этой стадии турнира будут участвовать 32 команды. Их распределили по 8 группам.

Группа A: «Вест Хэм», «Олимпиакос», «Фрайбург», «Бачка Топола»;

Группа B: «Аякс», «Марсель», «Брайтон», АЕК;

Группа C: «Рейнджерс», «Бетис», «Спарта» Прага, «Арис» Лимасол;

Группа D: «Аталанта», «Спортинг», «Штурм», «Ракув»;

Группа E: «Ливерпуль», ЛАСК, «Юнион», «Тулуза»;

Группа F: «Вильярреал», «Ренн», «Маккаби» Хайфа, «Панатинаикос»;

Группа G: «Рома», «Славия» Прага, «Шериф», «Серветт»;

Группа H: «Байер», «Карабах», «Мольде», «Хэкен».

Розыгрыш группового этапа Лиги Европы начнется 21 сентября и продлится до 14 декабря. Клубы из России не были допущены до участия в еврокубках.