Свердловского полковника МВД задержали из-за взятки в 750 тысяч рублей

В Ирбите (Свердловская область) задержали полковника ОВД по подозрению во взятке в размере 750 тыс. руб. Как сообщил Telegram-канал Ural Mash, он потребовал крупную сумму с бизнесменов, которые устроили драку.

По данным канала, двух предпринимателей вызвали на допрос спустя некоторое время после драки, а затем задержали на 12 суток. «Задержанных отправили к замначальника по оперативной работе Решетникову. Тот объявил мужчинам, что все серьезно. Потасовку могут переквалифицировать в разбой, а сверху подкинуть наркотики. Но все обойдется, если заплатить 750 тыс. руб. Пришлось согласиться»,— сказано в сообщении.

Информацию о задержании одного из сотрудников территориального ОВД «Ъ-Урал» подтвердил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. По его словам, сотрудника задержали оперуполномоченные регионального ФСБ совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности областного ГУ МВД. По его словам, подозреваемый в коррупционном преступлении был уволен из МВД.

«Если его вина будет доказана в предстоящем судебном разбирательстве, ему предстоит понести уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством»,— отметил полковник Горелых.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в значительном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Сейчас подозреваемого заключили под стражу. Экс-сотрудник МВД признал свою вину. Следователи занимаются сбором доказательств.

Напомним, ранее задержали начальника управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) ГУ МВД по Свердловской области Ивана Ергеледжи. По данным «Ъ-Урал», он получил деньги за содействие в отсутствии проверок по вырубке леса в районе Первоуральска. Взамен он также должен был получить часть дохода от вырубки. После проведения служебной проверки подполковника уволили из органов полиции. Сейчас уголовное дело направлено в суд.

Полина Хабарова

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