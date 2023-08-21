Дело уральского главы управления по контролю за оборотом наркотиков отдали в суд

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Свердловской области 44-летнего Ивана Ергеледжи. Напомним, его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело будет рассматривать Первоуральский городской суд.

Ранее сообщалось, что подполковник Ергеледжи получил деньги за содействие в отсутствии проверок по вырубке леса в районе Первоуральска. Взамен он также должен был получить часть дохода от вырубки. После проведения служебной проверки подполковника уволили из органов полиции.

Уголовное дело в отношении двух соучастников преступления, выступавших в качестве посредников во взяточничестве, прекращено как как они способствовали раскрытию преступления.

Подробнее о деле Ивана Ергеледжи — в материале «Ъ-Урал» «Борца с наркотиками приняли за мошенника».

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