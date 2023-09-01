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Коммерсантъ FM
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Глава ГУР Украины рассказал свою версию атаки БПЛА на аэропорт в Пскове

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов прокомментировал проекту The War Zone удары по аэропорту в Пскове в ночь на 30 августа. По его словам, в результате атаки беспилотников было уничтожено два военно-транспортных самолета Ил-76, еще два получили серьезные повреждения. О возгорании двух самолетов также заявляло МЧС России.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

По словам господина Буданова, украинское разведывательное управление выбрало целью самолеты Ил-76, поскольку они используются для перевозки военных грузов и военнослужащих воздушно-десантных войск России. Он отметил, что удары наносились по топливным бакам самолетов. Глава ГУР также заявил, что псковский аэропорт был атакован с территории России.

30 августа после атаки беспилотников взрывы произошли в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской, Рязанской, Тульской и Орловской областях. В результате ударов по аэропорту в Пскове, по данным МЧС, загорелось два самолета Ил-76. ТАСС со ссылкой на источники в авиационных органах сообщил, что при пожаре после атаки беспилотников было повреждено не два, а четыре Ил-76.

Международный аэропорт Пскова (Кресты) находится на юго-восточной окраине города. Там базируется гражданская и военная авиация. Согласно информации на сайте аэропорта, на аэродроме дислоцирован 334-й военно-транспортный Берлинский Краснознаменный авиационный полк, вооруженный самолетами Ил-76.

Подробнее об атаке — в материале «Ъ» «Дроны атаковали самолеты, заводы и туалеты».

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