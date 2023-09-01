МВД возбудило дело после кражи частицы мощей Николая Чудотворца

Полиция возбудило дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) в отношении 69-летней женщины, похитившей частицу мощей святителя Николая Чудотворца в Кировске Ленинградской области. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

Инцидент случился 30 августа. Женщина украла частицу мощей святого Николая Чудотворца из храма Усекновения главы Иоанна Предтечи в городе Кировск Ленинградской области. Она попросила дать ей прикоснуться к реликвии и затем унесла ее с собой. Задержали ее на следующий день, ее мотивы неизвестны.

Лаура Кеффер