В Ленобласти задержали подозреваемую в краже мощей Николая Чудотворца

Полицейские задержали женщину, которую подозревают в хищении частицы мощей святого Николая Чудотворца из храма Усекновения главы Иоанна Предтечи в городе Кировск Ленинградской области. Подозреваемая — 69-летняя петербурженка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД РФ Фото: МВД РФ

«В кратчайшие сроки сотрудники ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области задержали подозреваемую в хищении частицы мощей Святителя Николая Чудотворца»,— сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По предварительным данным, происшествие случилось вчера, 30 августа, в промежутке с 12 до 16 часов. Женщина приехала на автомобиле в храм на Набережной улице в Кировске. Она попросила дать ей прикоснуться к реликвии и затем унесла ее с собой, не забыв при этом перекреститься. Ее мотивы неизвестны.

Правоохранители нашли святыню в квартире у подозреваемой. В скором времени мощи Святителя Николая Чудотворца будут возвращены в храм, уточнили в полиции.