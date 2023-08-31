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Коммерсантъ FM
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В Ленобласти задержали подозреваемую в краже мощей Николая Чудотворца

Полицейские задержали женщину, которую подозревают в хищении частицы мощей святого Николая Чудотворца из храма Усекновения главы Иоанна Предтечи в городе Кировск Ленинградской области. Подозреваемая — 69-летняя петербурженка.

Фото: МВД РФ

Фото: МВД РФ

«В кратчайшие сроки сотрудники ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области задержали подозреваемую в хищении частицы мощей Святителя Николая Чудотворца»,— сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По предварительным данным, происшествие случилось вчера, 30 августа, в промежутке с 12 до 16 часов. Женщина приехала на автомобиле в храм на Набережной улице в Кировске. Она попросила дать ей прикоснуться к реликвии и затем унесла ее с собой, не забыв при этом перекреститься. Ее мотивы неизвестны.

Правоохранители нашли святыню в квартире у подозреваемой. В скором времени мощи Святителя Николая Чудотворца будут возвращены в храм, уточнили в полиции.

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