Аэропорт Пскова возобновил работу после атаки беспилотниками 30 августа

Аэропорт Пскова с 7:00 по московскому времени возобновил работу без ограничений, сообщила Росавиация. Накануне, 30 августа, аэропорт закрывали из-за атаки беспилотниками.

«Все аэропортовые службы и службы Единой организации воздушного движения работают в штатном режиме»,— говорится в сообщении Росавиации в Telegram. На сегодня запланированы два рейса авиакомпании «Азимут» из Москвы и обратно.

Накануне, 30 августа, произошло крупнейшее нападение вооруженных сил Украины с использованием беспилотников. Взрывы прогремели в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской, Псковской, Рязанской, Тульской и Орловской областях. В Пскове от ударов повреждения получили четыре военно-транспортных самолета Ил-76.

О последствиях атаки 30 августа — в материале «Ъ» «Дроны атаковали самолеты, заводы и туалеты».

Леонид Уварчев